[Loto] de l’APEMO Espace Guy de Maupassant Offranville

Offranville

[Loto] de l’APEMO

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

L’Association de Parents d’Élèves de l’École Maternelle d’Offranville organise un nouveau Loto, ouvert à toutes et tous, parents ou non, Offranvillais ou non. Tout le monde est le bienvenu!

Envie d’une journée conviviale et récréative, ce loto est fait pour vous!

Buvette sur place. Parties de loto également pour les enfants. .

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 18 85 14 apemo76550@gmail.com

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English : [Loto] de l’APEMO

L’événement [Loto] de l’APEMO Offranville a été mis à jour le 2026-05-06 par Seine-Maritime Attractivité