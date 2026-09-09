Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Loto de l’Associaton école Louis Pons (Halle Brassens)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Premier loto organisé par l Association École Louis Pons.

Ouverture des portes à 12h.

Début 14h.

Réservation obligatoire. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 61 37 78

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English : Loto de l’Associaton école Louis Pons (Halle Brassens)

L’événement Loto de l’Associaton école Louis Pons (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-18 par Brive Tourisme