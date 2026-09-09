Loto de l’Associaton école Louis Pons (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde
dimanche 4 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Loto de l’Associaton école Louis Pons (Halle Brassens)
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Premier loto organisé par l Association École Louis Pons.
Ouverture des portes à 12h.
Début 14h.
Réservation obligatoire. .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 61 37 78
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English : Loto de l’Associaton école Louis Pons (Halle Brassens)
L’événement Loto de l’Associaton école Louis Pons (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-18 par Brive Tourisme
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