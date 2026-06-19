Loto de l’Escapade St-Jeantaise Saint-Jean-du-Bruel
dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Jean-du-Bruel
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Bruel
Loto de l’Escapade St-Jeantaise
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
L’association de randonnée vous invite à venir passer une après-midi conviviale en venant participer à son quine!
Nombreux lots à gagner.
Buvette sur place
A 14h, à la salle d’animation .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 95 88 57 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The hiking association invites you to spend a convivial afternoon at its quine!
L’événement Loto de l’Escapade St-Jeantaise Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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