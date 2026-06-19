Informations pratiques

Saint-Jean-du-Bruel

Loto de l’Escapade St-Jeantaise

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

L’association de randonnée vous invite à venir passer une après-midi conviviale en venant participer à son quine!

Nombreux lots à gagner.

Buvette sur place

A 14h, à la salle d’animation .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 95 88 57 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The hiking association invites you to spend a convivial afternoon at its quine!

L’événement Loto de l’Escapade St-Jeantaise Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)