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Loto de l’été Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Loto de l’été Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Loto de l’été Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue

Adresse : 1 Sq. des Lauriers - Michelle Palas

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Une grille 3€ / Plaque de Trois Grilles 8€ / Pack Premium 16€

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 18:00 – 22:00
Gratuit : non Une grille 3€ / Plaque de Trois Grilles 8€ / Pack Premium 16€ Tout public 

Notre Grand Loto solidaire de l’été arrive à grand pas. A gagner : Des places Calicéo, des visites guidées, des entrées dans des lieux de loisirs, des jeux de société, des produits de beauté, une trottinette, des lots pour la cuisine et la maison… et pleins d’autres lots. Sur place une buvette et des rafraichissements.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr 02.40.85.63.27


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