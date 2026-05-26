Loto de l’été Place des droits de l’homme Paimpol
Loto de l’été Place des droits de l’homme Paimpol dimanche 21 juin 2026.
Paimpol
Loto de l’été
Place des droits de l’homme OSTREA Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le loto de l’été Vintage est de retour. De nombreux lots à gagner ainsi que des bons d’achat, notamment le gros lot de deux bons d’achat de 200€. Début du loto à 14h mais ouverture des portes de l’ Ostréa dés 12h.Petite restauration sur place avec sandwichs, gâteaux, boissons fraîches ou chaudes. Paiement en espèces ou chèques Pas de carte bancaire. .
Place des droits de l’homme OSTREA Paimpol 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 79 14
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English :
L’événement Loto de l’été Paimpol a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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