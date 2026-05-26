Loto de l’été Place des droits de l’homme Paimpol

Paimpol

Loto de l’été

Place des droits de l’homme OSTREA Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le loto de l’été Vintage est de retour. De nombreux lots à gagner ainsi que des bons d’achat, notamment le gros lot de deux bons d’achat de 200€. Début du loto à 14h mais ouverture des portes de l’ Ostréa dés 12h.Petite restauration sur place avec sandwichs, gâteaux, boissons fraîches ou chaudes. Paiement en espèces ou chèques Pas de carte bancaire. .

Place des droits de l’homme OSTREA Paimpol 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 79 14

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English :

L’événement Loto de l’été Paimpol a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol