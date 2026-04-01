Loto des fleurs Cambayrac
Loto des fleurs Cambayrac samedi 25 avril 2026.
Cambayrac
Loto des fleurs
Salle des fêtes Cambayrac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le Foyer Rural Associatif de Cambayrac vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Cambayrac pour le Loto des fleurs.
Le Foyer Rural Associatif de Cambayrac vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Cambayrac pour le Loto des fleurs.
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Salle des fêtes Cambayrac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 95 37
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English :
Le Foyer Rural Associatif de Cambayrac invites you to the Loto des fleurs at the Salle des Fêtes in Cambayrac.
L’événement Loto des fleurs Cambayrac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CVL Vignoble
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