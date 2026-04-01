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Loto des fleurs Cambayrac

Loto des fleurs Cambayrac

Loto des fleurs Cambayrac samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 46140 Cambayrac

Département : Lot

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Général

Cambayrac

Loto des fleurs

Salle des fêtes Cambayrac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Le Foyer Rural Associatif de Cambayrac vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Cambayrac pour le Loto des fleurs.

Le Foyer Rural Associatif de Cambayrac vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Cambayrac pour le Loto des fleurs.

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Salle des fêtes Cambayrac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 95 37 

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English :

Le Foyer Rural Associatif de Cambayrac invites you to the Loto des fleurs at the Salle des Fêtes in Cambayrac.

L’événement Loto des fleurs Cambayrac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CVL Vignoble

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