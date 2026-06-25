Loto du casino aux Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes
Loto du casino aux Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes mercredi 19 août 2026.
Eaux-Bonnes
Loto du casino aux Eaux-Bonnes
Casino Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 100 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez jouer et gagner de très beaux lots au casino des Eaux-Bonnes.
Ouverture des portes à 20h
Limité à 100 places. .
Casino Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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L’événement Loto du casino aux Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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