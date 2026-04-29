Loto du Comité des Fêtes de Pont Fourcat salle des fêtes Lauzerte

Lauzerte

Loto du Comité des Fêtes de Pont Fourcat

salle des fêtes ruppe Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Super loto organisé par le comité des fêtes de Pont-Fourcat

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salle des fêtes ruppe Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie comitepont.fourcat@gmail.com

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English :

Super lotto organized by the Pont-Fourcat festival committee

L’événement Loto du Comité des Fêtes de Pont Fourcat Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy