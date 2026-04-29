Loto du Comité des Fêtes de Pont Fourcat salle des fêtes Lauzerte
Loto du Comité des Fêtes de Pont Fourcat salle des fêtes Lauzerte dimanche 7 juin 2026.
Lauzerte
Loto du Comité des Fêtes de Pont Fourcat
salle des fêtes ruppe Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Super loto organisé par le comité des fêtes de Pont-Fourcat
.
salle des fêtes ruppe Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie comitepont.fourcat@gmail.com
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English :
Super lotto organized by the Pont-Fourcat festival committee
L’événement Loto du Comité des Fêtes de Pont Fourcat Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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