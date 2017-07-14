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LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Saint-Gervais-sur-Mare

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Saint-Gervais-sur-Mare mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place du Quai Saint-Gervais

Ville : 34610 Saint-Gervais-sur-Mare

Département : Hérault

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Saint-Gervais-sur-Mare

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

Place du Quai Saint-Gervais Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Loto à St Gervais sur Mare le Mardi 14 juillet à 17h
place du Quai (repli salle Moutou si intempéries)
Organisé par le Comité des Fêtes
Trains de plaisir et Bingo
Nombreux lots à gagner
Buvette et gourmandises sur place
Loto du comité des fêtes
Mardi 14 juillet à 17h
place du Quai (repli salle Moutou si intempéries) St Gervais sur Mare
Contact cdf.stgervaissurmare@gmail.com   .

Place du Quai Saint-Gervais Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65 

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English :

Loto in St Gervais sur Mare on Saturday October 4 at 3pm at the Salle Culturelle
Organized by the Comité des Fêtes
Fun Trains and Bingo
Many prizes to be won
Refreshments and crêpes on site

L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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