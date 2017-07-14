Saint-Gervais-sur-Mare

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

Place du Quai Saint-Gervais Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Loto à St Gervais sur Mare le Mardi 14 juillet à 17h

place du Quai (repli salle Moutou si intempéries)

Organisé par le Comité des Fêtes

Trains de plaisir et Bingo

Nombreux lots à gagner

Buvette et gourmandises sur place

Loto du comité des fêtes

Mardi 14 juillet à 17h

place du Quai (repli salle Moutou si intempéries) St Gervais sur Mare

Contact cdf.stgervaissurmare@gmail.com .

Place du Quai Saint-Gervais Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

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English :

Loto in St Gervais sur Mare on Saturday October 4 at 3pm at the Salle Culturelle

Organized by the Comité des Fêtes

Fun Trains and Bingo

Many prizes to be won

Refreshments and crêpes on site

L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB