Loto du Comité des fêtes

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 21:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Premier Loto de l’année à Sarriac et s’est un vendredi 13 !!!!

Avec de nombreux lots à gagner bons d’achats, filets garnis, paniers gourmands,… et toujours une ambiance conviviale et détendue.

➡️ 19h30 ouverture des portes

➡️ 21h début du Loto

Bons d’achats de 50 à 200 euros

Lots de viandes, plateaux de fromages, filets garni, etc…

Bingo, bon d’achat de 100 euros.

Restauration sur place.

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 26 55 75 comite.sarriacb@gmail.com

English :

First Loto of the year in Sarriac and it’s a Friday 13th !!!!

With lots of prizes to be won: shopping vouchers, filets garnis , gourmet baskets… and always a friendly, relaxed atmosphere.

?? 7.30pm: doors open

?? 9pm: Lotto begins

Vouchers from 50 to 200 euros

Lots of meats, cheese platters, fillets garni, etc…

Bingo, 100-euro voucher.

Catering on site.

L’événement Loto du Comité des fêtes Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65