Loto du Comité des fêtes Salle des fêtes Sarriac-Bigorre
Loto du Comité des fêtes Salle des fêtes Sarriac-Bigorre vendredi 13 février 2026.
Loto du Comité des fêtes
Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 21:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Premier Loto de l’année à Sarriac et s’est un vendredi 13 !!!!
Avec de nombreux lots à gagner bons d’achats, filets garnis, paniers gourmands,… et toujours une ambiance conviviale et détendue.
➡️ 19h30 ouverture des portes
➡️ 21h début du Loto
Bons d’achats de 50 à 200 euros
Lots de viandes, plateaux de fromages, filets garni, etc…
Bingo, bon d’achat de 100 euros.
Restauration sur place.

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 26 55 75 comite.sarriacb@gmail.com
English :
First Loto of the year in Sarriac and it’s a Friday 13th !!!!
With lots of prizes to be won: shopping vouchers, filets garnis , gourmet baskets… and always a friendly, relaxed atmosphere.
?? 7.30pm: doors open
?? 9pm: Lotto begins
Vouchers from 50 to 200 euros
Lots of meats, cheese platters, fillets garni, etc…
Bingo, 100-euro voucher.
Catering on site.
L’événement Loto du Comité des fêtes Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65