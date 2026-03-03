Loto du foot Malemort
Loto du foot Malemort samedi 14 mars 2026.
Loto du foot
Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le club ASVM Football vous invite à participer à sa grande soirée loto. De superbes lots seront à remporter ordinateur portable, vélo électrique, aspirateur robot, Air Fryer, et bien d’autres surprises ! Le club vous attend nombreux pour partager un moment convivial et festif !
A 20h, salle Jean Ferrat (ouverture des portes à 19h).
Tarifs 3€ le carton, 10€ les 4 cartons.
Restauration et boissons sur place. .
Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine asvmfootball@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto du foot
L’événement Loto du foot Malemort a été mis à jour le 2026-02-27 par Brive Tourisme