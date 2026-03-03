Loto du foot Malemort

Loto du foot

Le club ASVM Football vous invite à participer à sa grande soirée loto. De superbes lots seront à remporter ordinateur portable, vélo électrique, aspirateur robot, Air Fryer, et bien d’autres surprises ! Le club vous attend nombreux pour partager un moment convivial et festif !

A 20h, salle Jean Ferrat (ouverture des portes à 19h).

Tarifs 3€ le carton, 10€ les 4 cartons.

Restauration et boissons sur place. .

Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine asvmfootball@gmail.com

