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Loto du foot Ménesplet

Loto du foot Ménesplet

Loto du foot Ménesplet dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Foyer municipal

Ville : 24700 Ménesplet

Département : Dordogne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ménesplet

Loto du foot

Foyer municipal Ménesplet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Loto du foot à 14h au Foyer Municipal 06 07 35 20 70   .

Foyer municipal Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70 

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English : Loto du foot

L’événement Loto du foot Ménesplet a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord

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