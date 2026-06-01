Loto du foot Ménesplet
Loto du foot Ménesplet dimanche 21 juin 2026.
Ménesplet
Loto du foot
Foyer municipal Ménesplet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Loto du foot à 14h au Foyer Municipal 06 07 35 20 70 .
Foyer municipal Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70
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English : Loto du foot
L’événement Loto du foot Ménesplet a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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