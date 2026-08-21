Loto du Hand Chéray Saint-Georges-d’Oléron
dimanche 6 septembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Loto du Hand
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
tarifs à venir
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez soutenir le club de Hand en passant un bon après-midi.
.
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto du Hand
Come and support the Handball Club and have a great afternoon.
L’événement Loto du Hand Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Les nuits musicales de Saint-Georges Concert groupe An Currach Dubh Chéray Saint-Georges-d’Oléron 27 août 2026
- Forum de l’Union des Associations Complexe du Trait d’Union Saint-Georges-d’Oléron 5 septembre 2026
- Loto pour l’Ukraine Chéray Saint-Georges-d’Oléron 13 septembre 2026
- Histoparty Chéray Saint-Georges-d’Oléron 18 septembre 2026
- “Concours photo Objectif chef-d’œuvre” avec Oléron photo club Chéray Saint-Georges-d’Oléron 21 septembre 2026