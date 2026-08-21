Loto du Hand Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Loto du Hand

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

tarifs à venir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez soutenir le club de Hand en passant un bon après-midi.

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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07

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English : Loto du Hand

Come and support the Handball Club and have a great afternoon.

L’événement Loto du Hand Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes