“Concours photo Objectif chef-d’œuvre” avec Oléron photo club Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

“Concours photo Objectif chef-d’œuvre” avec Oléron photo club

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-09-21

Recréez en photographie une œuvre de la Micro-Folie et relevez le défi de la mise en scène artistique ! Ouvert à tous, ce concours organisé avec Oléron Photo Club invite à jouer avec l’imagination pour revisiter des grands chefs-d’œuvre.

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

Recreate a Micro-Folie artwork through photography and take on the challenge of artistic staging! Open to everyone, this contest—organized in partnership with the Oléron Photo Club—invites you to let your imagination run wild as you reinterpret great masterpieces.

L’événement “Concours photo Objectif chef-d’œuvre” avec Oléron photo club Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes