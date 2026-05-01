Loto du printemps Saint-Laurent-les-Églises
Loto du printemps Saint-Laurent-les-Églises samedi 30 mai 2026.
Saint-Laurent-les-Églises
Loto du printemps
Salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le loto de printemps du Comité des Fêtes arrive ! Tentez votre chance et repartez avec de nombreux lots. .
Salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 49 97 43 tvf.naboulet@free.fr
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English : Loto du printemps
L’événement Loto du printemps Saint-Laurent-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres de Limousin
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