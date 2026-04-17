Loto du rugby RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Rabastens-de-Bigorre

Loto du rugby

RABASTENS-DE-BIGORRE Parc de l’Adour Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 21:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises. Le loto, c’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Nouveaux lots, nouvelles sentations et toujours plus à gagner. Bons d’achats de 50€ à 200€. Panier garnis, paniers du boucher, magrets, volailles et cave à vin. Partie bingo.

Buvette avec boisson chaude et fraîche et merveilles sur place.

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RABASTENS-DE-BIGORRE Parc de l’Adour Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 85 50 90 46 rugby.rabastensxv@gmail.com

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English :

Get ready for an evening full of excitement, suspense and surprises. Lotto is much more than just a game of chance; it’s a thrilling community experience where luck can smile on any of you!

New prizes, new sensations and always more to win. Vouchers from 50? to 200? Gift baskets, butcher’s baskets, duck breasts, poultry and wine cellars. Bingo game.

Refreshment bar with hot and cold drinks and delicacies on site.

L’événement Loto du rugby Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65