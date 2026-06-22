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LOTO EN PLEIN AIR Le Poujol-sur-Orb

LOTO EN PLEIN AIR Le Poujol-sur-Orb samedi 4 juillet 2026.

Ville
34600 Le Poujol-sur-Orb
Département
Hérault
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif

Le Poujol-sur-Orb

LOTO EN PLEIN AIR

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

SAMEDI 4 JUILLET
LE POUJOL SUR ORB
LOTO PLEIN AIR / REPAS / SOIRÉE FESTIVE
À vos inscriptions pour le repas avant le 25 juin
Infos et inscriptions Christophe Clemente 0674653072 / 0699263068
SAMEDI 4 JUILLET
LE POUJOL SUR ORB
LOTO PLEIN AIR / REPAS / SOIRÉE FESTIVE
À vos inscriptions pour le repas avant le 25 juin
Infos et inscriptions Christophe Clemente 0674653072 / 0699263068   .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 74 65 30 72 

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English : LOTO EN PLEIN AIR

SATURDAY, JULY 4
LE POUJOL SUR ORB
OUTDOOR BINGO / MEAL / FESTIVE EVENING ??
%C0 Please register for the meal by June 25 ?
For information and registration, contact Christophe Clemente at 0674653072 / 0699263068

L’événement LOTO EN PLEIN AIR Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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