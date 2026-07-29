Informations pratiques

La Tour-sur-Orb

LOTO ET BINGO

La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Loto organisé par l’Association génération 80’s

Dimanche 13 septembre 2026

RDV à 16h à la salle Polyvalente à La Tour Sur Orb

Sur place, buvette, glaces, viennoiseries, café

Loto organisé par l’Association génération 80’s

Dimanche 13 septembre 2026

RDV à 16h à la salle Polyvalente à La Tour Sur Orb

Sur place, buvette, glaces, viennoiseries, café .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 99 82 01

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English :

Bingo organized by the Generation 80’s Association

Sunday, September 13, 2026

Meet at 4:00 p.m. at the Multipurpose Hall in La Tour-sur-Orb

Refreshments, ice cream, pastries, and coffee will be available on site

L’événement LOTO ET BINGO La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB