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AGENDA · La Tour-sur-Orb

LOTO ET BINGO La Tour-sur-Orb

dimanche 13 septembre 2026 · La Tour-sur-Orb

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
34260 La Tour-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif

La Tour-sur-Orb

LOTO ET BINGO

La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Loto organisé par l’Association génération 80’s
Dimanche 13 septembre 2026
RDV à 16h à la salle Polyvalente à La Tour Sur Orb
Sur place, buvette, glaces, viennoiseries, café
Loto organisé par l’Association génération 80’s
Dimanche 13 septembre 2026
RDV à 16h à la salle Polyvalente à La Tour Sur Orb
Sur place, buvette, glaces, viennoiseries, café   .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 99 82 01 

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English :

Bingo organized by the Generation 80’s Association
Sunday, September 13, 2026
Meet at 4:00 p.m. at the Multipurpose Hall in La Tour-sur-Orb
Refreshments, ice cream, pastries, and coffee will be available on site

L’événement LOTO ET BINGO La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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