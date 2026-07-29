LOTO ET BINGO La Tour-sur-Orb
dimanche 13 septembre 2026 · La Tour-sur-Orb
Informations pratiques
La Tour-sur-Orb
LOTO ET BINGO
La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Loto organisé par l’Association génération 80’s
Dimanche 13 septembre 2026
RDV à 16h à la salle Polyvalente à La Tour Sur Orb
Sur place, buvette, glaces, viennoiseries, café
Loto organisé par l’Association génération 80’s
Dimanche 13 septembre 2026
RDV à 16h à la salle Polyvalente à La Tour Sur Orb
Sur place, buvette, glaces, viennoiseries, café .
La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 99 82 01
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English :
Bingo organized by the Generation 80’s Association
Sunday, September 13, 2026
Meet at 4:00 p.m. at the Multipurpose Hall in La Tour-sur-Orb
Refreshments, ice cream, pastries, and coffee will be available on site
L’événement LOTO ET BINGO La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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