CONCERT DUO SOSTENUTO-FLÛTE ET GUITARE CLASSIQUE La Tour-sur-Orb
CONCERT DUO SOSTENUTO-FLÛTE ET GUITARE CLASSIQUE La Tour-sur-Orb jeudi 13 août 2026.
La Tour-sur-Orb
CONCERT DUO SOSTENUTO-FLÛTE ET GUITARE CLASSIQUE
Chemin de St Pierre La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Concert Duo Sostenuto, flûte et guitare classique, à la chapelle Saint Pierre de Brousson, suivi d’un apéritif convivial.
Participation 10€/personne membre et 15€/personne non membre.
Information auprès de Raymonde 06 86 93 41 66
Concert Duo Sostenuto, flûte et guitare classique, à la chapelle Saint Pierre de Brousson, suivi d’un apéritif convivial.
Participation 10€/personne membre et 15€/personne non membre.
Information auprès de Raymonde 06 86 93 41 66 .
Chemin de St Pierre La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 86 93 41 66
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English :
Concert by Duo Sostenuto, flute and classical guitar, at the chapel of Saint Pierre de Brousson, followed by a convivial aperitif.
Admission: 10 per member and 15 per non-member.
Information from Raymonde 06 86 93 41 66
L’événement CONCERT DUO SOSTENUTO-FLÛTE ET GUITARE CLASSIQUE La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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