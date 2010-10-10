La Tour-sur-Orb

CONCERT DUO SOSTENUTO-FLÛTE ET GUITARE CLASSIQUE

Chemin de St Pierre La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Concert Duo Sostenuto, flûte et guitare classique, à la chapelle Saint Pierre de Brousson, suivi d’un apéritif convivial.

Participation 10€/personne membre et 15€/personne non membre.

Information auprès de Raymonde 06 86 93 41 66

Concert Duo Sostenuto, flûte et guitare classique, à la chapelle Saint Pierre de Brousson, suivi d’un apéritif convivial.

Participation 10€/personne membre et 15€/personne non membre.

Information auprès de Raymonde 06 86 93 41 66 .

Chemin de St Pierre La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 86 93 41 66

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English :

Concert by Duo Sostenuto, flute and classical guitar, at the chapel of Saint Pierre de Brousson, followed by a convivial aperitif.

Admission: 10 per member and 15 per non-member.

Information from Raymonde 06 86 93 41 66

L’événement CONCERT DUO SOSTENUTO-FLÛTE ET GUITARE CLASSIQUE La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB