SOIRÉE CHURASCAIA AUX CAB’ÂNES La Tour-sur-Orb
SOIRÉE CHURASCAIA AUX CAB’ÂNES La Tour-sur-Orb samedi 18 juillet 2026.
La Tour-sur-Orb
SOIRÉE CHURASCAIA AUX CAB’ÂNES
La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Churrascaria brésilienne à l’épée
Vendredi 18 juillet
35 € par personne
Sur réservation uniquement 07 82 63 40 36
Laissez-vous tenter par une soirée conviviale et généreuse, le temps d’une escapade au cœur du Brésil… Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement !
Soirée Churrascaria Vendredi 18 juillet
Vous le connaissez peut-être déjà… Pendant de nombreuses années, Éric a fait voyager les papilles avec son célèbre Iguaçu Café, dans les gorges de Colombières. Il est de retour aux Cabanes pour une soirée exceptionnelle placée sous les couleurs du Brésil !
Au programme sa fameuse churrascaria, un véritable défilé de viandes grillées à l’épée, servies directement à votre table selon la tradition brésilienne. Une ambiance chaleureuse et festive, des saveurs authentiques et, bien sûr, de délicieuses caïpirinhas pour accompagner ce voyage gourmand.
Churrascaria brésilienne à l’épée
Vendredi 18 juillet
35 € par personne
Sur réservation uniquement 07 82 63 40 36
Laissez-vous tenter par une soirée conviviale et généreuse, le temps d’une escapade au cœur du Brésil… Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement ! .
La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 82 63 40 36
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English :
Brazilian Churrascaria: Meat on the Skewer
Friday, July 18
€35 per person
Reservations required: 07 82 63 40 36
Treat yourself to a fun and generous evening—a taste of Brazil right here in Paris! Seats are limited, so be sure to book early!
L’événement SOIRÉE CHURASCAIA AUX CAB’ÂNES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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