La Tour-sur-Orb

SOIRÉE CHURASCAIA AUX CAB’ÂNES

La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Churrascaria brésilienne à l’épée

Vendredi 18 juillet

35 € par personne

Sur réservation uniquement 07 82 63 40 36

Laissez-vous tenter par une soirée conviviale et généreuse, le temps d’une escapade au cœur du Brésil… Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement !

Soirée Churrascaria Vendredi 18 juillet

Vous le connaissez peut-être déjà… Pendant de nombreuses années, Éric a fait voyager les papilles avec son célèbre Iguaçu Café, dans les gorges de Colombières. Il est de retour aux Cabanes pour une soirée exceptionnelle placée sous les couleurs du Brésil !

Au programme sa fameuse churrascaria, un véritable défilé de viandes grillées à l’épée, servies directement à votre table selon la tradition brésilienne. Une ambiance chaleureuse et festive, des saveurs authentiques et, bien sûr, de délicieuses caïpirinhas pour accompagner ce voyage gourmand.

Churrascaria brésilienne à l’épée

Vendredi 18 juillet

35 € par personne

Sur réservation uniquement 07 82 63 40 36

Laissez-vous tenter par une soirée conviviale et généreuse, le temps d’une escapade au cœur du Brésil… Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement ! .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 82 63 40 36

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English :

Brazilian Churrascaria: Meat on the Skewer

Friday, July 18

€35 per person

Reservations required: 07 82 63 40 36

Treat yourself to a fun and generous evening—a taste of Brazil right here in Paris! Seats are limited, so be sure to book early!

L’événement SOIRÉE CHURASCAIA AUX CAB’ÂNES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB