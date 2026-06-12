PIÈCE DE THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES La Tour-sur-Orb samedi 18 juillet 2026.

La Tour-sur-Orb

PIÈCE DE THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES

Parc municipal La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES

Spectacles gratuits en extérieur

Le Samedi 18 juillet 2026 à 19h

Soirée sur le thème de l’agriculture

Droit dans mes bottes est une réflexion sur le monde agricole à travers une histoire intime et familiale.

Gratuit, à partir de 12 ans

Infos au 04 87 83 05 20

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES

Spectacles gratuits en extérieur

Le Samedi 18 juillet 2026 à 19h

Soirée sur le thème de l’agriculture

Droit dans mes bottes ets une réflexion sur le monde agricole à travers une histoire intime et familiale. Il interroge notre lien à la Terre, à nos racines. Une ferme familiale, un père et sa fille. Deux générations qui se frottent et se confrontent autour de la question centrale de la transmissiosn.

Gratuit, à partir de 12 ans

Infos au 04 87 83 05 20 .

Parc municipal La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 97 83 05 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS

Free outdoor performances

Saturday, July 18, 2026, at 7:00 p.m.

An evening dedicated to agriculture

Droit dans mes bottes is a reflection on the agricultural world through an intimate family story.

Free, ages 12 and up

For more information, call 04 87 83 05 20

L’événement PIÈCE DE THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB