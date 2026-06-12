PIÈCE DE THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES La Tour-sur-Orb
PIÈCE DE THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES La Tour-sur-Orb samedi 18 juillet 2026.
La Tour-sur-Orb
PIÈCE DE THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES
Parc municipal La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Le Samedi 18 juillet 2026 à 19h
Soirée sur le thème de l’agriculture
Droit dans mes bottes est une réflexion sur le monde agricole à travers une histoire intime et familiale.
Gratuit, à partir de 12 ans
Infos au 04 87 83 05 20
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Le Samedi 18 juillet 2026 à 19h
Soirée sur le thème de l’agriculture
Droit dans mes bottes ets une réflexion sur le monde agricole à travers une histoire intime et familiale. Il interroge notre lien à la Terre, à nos racines. Une ferme familiale, un père et sa fille. Deux générations qui se frottent et se confrontent autour de la question centrale de la transmissiosn.
Gratuit, à partir de 12 ans
Infos au 04 87 83 05 20 .
Parc municipal La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 97 83 05 20
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English :
EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS
Free outdoor performances
Saturday, July 18, 2026, at 7:00 p.m.
An evening dedicated to agriculture
Droit dans mes bottes is a reflection on the agricultural world through an intimate family story.
Free, ages 12 and up
For more information, call 04 87 83 05 20
L’événement PIÈCE DE THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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