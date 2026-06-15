VISITE COMMENTÉE ET IMMERSIVE DU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb

La Tour-sur-Orb

VISITE COMMENTÉE ET IMMERSIVE DU FOUR À CHAUX

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-20 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-29 2026-08-31 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-14 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18

Venez découvrir ce patrimoine industriel exceptionnel du XIXème siècle, son histoire et son architecture impressionnante !

Visites commentées et immersives à 17h, sur réservation 24h à l’avance

Visites autonomes de 10h à 12h et de 14h à 16h muni de votre smartphone

les 18 et 20 juill, les 14, 15, 17, 19 et 20 aout, les 29 et 31 aout, les 11 et 12 sept, et les 14, 16, 17 et 18 sept

06 30 55 83 14

Érigé en 1854, Le Four à chaux de la Tour-sur-Orb a façonné le paysage local. Il a été le moteur de développement économique pendant près d’un siècle, au même titre que la mine et le chemin de fer.

Il représente un témoignage exceptionnel de l’ère industrielle du XIXe siècle. Son architecture impressionnante et sa contribution significative à l’économie locale en font un site historique d’une importance inestimable.

Protégé au titre des monuments historiques en 2010, le site a fait l’objet de deux campagnes de restauration sous la responsabilité de la famille propriétaire.

L’association Les Amis du Four à chaux de La Tour-sur-Orb s’emploie à le faire connaître en l’ouvrant largement au public au cours de visites et animations variées: visites commentées immersives, visites autonomes (tout public) et chasse au trésor pour les enfants.

Visites commentées et immersives à 17h, sur réservation 24h à l’avence

Visites autonomes de 10h à 12h et de 14h à 16h muni de votre smartphone

les 18 et 20 juillet, les 14, 15, 17, 19 et 20 aout, les 29 et 31 aout, les 11 et 12 septembre, et les 14, 16, 17 et 18 septembre

Prix 5€/personne, gratuit pour les enfants <12ans. Tel 06 30 55 83 14 . 54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 30 55 83 14 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE COMMENTÉE ET IMMERSIVE DU FOUR À CHAUX

Immerse yourself in the history of this site that has shaped the region and the men who have worked here during immersive guided tours!

L’événement VISITE COMMENTÉE ET IMMERSIVE DU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34