Loto et Bingo Salle des Fêtes Val-et-Châtillon

Informations pratiques

Val-et-Châtillon

Loto et Bingo

Salle des Fêtes Grande Rue Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Maison Pour Tous de Val et Châtillon organise une soirée loto et bingo, avec l’ouverture des portes à partir de 19h. Un buffet et une buvette seront proposés sur place. De nombreux bons d’achats, paniers garnis et autres seront à gagner! 3€ le carton, 10€ les 4 cartons, 15€ les 7 cartons et 20€ les 10 cartons.

Informations et inscriptions au 06 81 80 93 45Tout public

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Salle des Fêtes Grande Rue Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 80 93 45

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English :

The Val and Chétillon Community Center is hosting a bingo and lottery night, with doors opening at 7 p.m. A buffet and refreshment stand will be available on site. There will be plenty of gift certificates, gift baskets, and other prizes to win! 3? per card, 10? for 4 cards, 15? for 7 cards, and 20? for 10 cards.

For information and registration, call 06 81 80 93 45

L’événement Loto et Bingo Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-08-27 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS