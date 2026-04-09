Loto Gien
Loto Gien dimanche 10 mai 2026.
Gien
Loto
32 Rue Georges Brassens Gien Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Loto organisé par le FSE du collège Jean Mermoz le dimanche 10 mai à 14h (ouverture des portes à 12h). 18 parties avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, spa, Cookeo, télévision, linge de maison et autres surprises. Buvette et restauration sur place.
Le FSE du collège Jean Mermoz vous donne rendez-vous pour son grand loto le dimanche 10 mai à 14h (ouverture des portes dès 12h).
Au programme, 18 parties avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, spa, Cookeo, paniers garnis, linge de maison, télévision, et bien d’autres surprises !
Une ambiance conviviale et chaleureuse vous attend, avec également buvette et petite restauration sur place.
Venez tenter votre chance et partager un moment agréable en famille ou entre amis ! 3 .
32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 59 00 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto organized by the FSE of Collège Jean Mermoz on Sunday, May 10 at 2pm (doors open at 12pm). 18 games with lots of prizes to be won: vouchers, spa, Cookeo, TV, household linen and other surprises. Refreshments and catering on site.
L’événement Loto Gien a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN
À voir aussi à Gien (Loiret)
- Dessine ta Ville Gien 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Collège Mermoz, Gien 1 mai 2026
- Parcours Patrimonial et Historique Gien Loiret 1 mai 2026
- EV3 La Scandibérique étape F. Gien / Sully-sur-Loire Gien Loiret 1 mai 2026
- Concert RMG Farben Trio Gien 3 mai 2026