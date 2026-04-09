Gien

Loto

32 Rue Georges Brassens Gien Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Loto organisé par le FSE du collège Jean Mermoz le dimanche 10 mai à 14h (ouverture des portes à 12h). 18 parties avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, spa, Cookeo, télévision, linge de maison et autres surprises. Buvette et restauration sur place.

Le FSE du collège Jean Mermoz vous donne rendez-vous pour son grand loto le dimanche 10 mai à 14h (ouverture des portes dès 12h).

Au programme, 18 parties avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, spa, Cookeo, paniers garnis, linge de maison, télévision, et bien d’autres surprises !

Une ambiance conviviale et chaleureuse vous attend, avec également buvette et petite restauration sur place.

Venez tenter votre chance et partager un moment agréable en famille ou entre amis ! 3 .

32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 59 00 20

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English :

Loto organized by the FSE of Collège Jean Mermoz on Sunday, May 10 at 2pm (doors open at 12pm). 18 games with lots of prizes to be won: vouchers, spa, Cookeo, TV, household linen and other surprises. Refreshments and catering on site.

L’événement Loto Gien a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN