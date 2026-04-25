Loto Salle des fêtes Guiscriff
Loto Salle des fêtes Guiscriff dimanche 6 décembre 2026.
Guiscriff
Loto
Salle des fêtes Rue de Kerlabour Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Le loto est organisé par l’OGEC Saint-Joseph. .
Salle des fêtes Rue de Kerlabour Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 6 84 56 43 75
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English :
L’événement Loto Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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