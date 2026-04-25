Loto Salle des fêtes Guiscriff

Guiscriff

Loto

Salle des fêtes Rue de Kerlabour Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Le loto est organisé par l’OGEC Saint-Joseph. .

Salle des fêtes Rue de Kerlabour Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 6 84 56 43 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan