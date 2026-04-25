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Loto Salle des fêtes Guiscriff

Loto Salle des fêtes Guiscriff dimanche 6 décembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de Kerlabour

Ville : 56560 Guiscriff

Département : Morbihan

Début : dimanche 6 décembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Tarif :

Guiscriff

Loto

Salle des fêtes Rue de Kerlabour Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Le loto est organisé par l’OGEC Saint-Joseph.   .

Salle des fêtes Rue de Kerlabour Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 6 84 56 43 75 

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English :

L’événement Loto Guiscriff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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