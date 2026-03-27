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Les 100 ans de la voiture couchette PLM Loisirs en gare Guiscriff

Les 100 ans de la voiture couchette PLM Loisirs en gare Guiscriff samedi 22 août 2026.

Lieu : Loisirs en gare

Adresse : 117 Rue de la Gare

Ville : 56560 Guiscriff

Département : Morbihan

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

Guiscriff

Les 100 ans de la voiture couchette PLM

Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez célébrer les 100 ans de la voiture-couchettes PLM (Paris-Lyon-Marseille) de 1926 dans une ambiance années folles ! Au programme animations, expositions, concerts, buvette et restauration sur place.   .

Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80 

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English :

L’événement Les 100 ans de la voiture couchette PLM Guiscriff a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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