Les 100 ans de la voiture couchette PLM Loisirs en gare Guiscriff
Les 100 ans de la voiture couchette PLM Loisirs en gare Guiscriff samedi 22 août 2026.
Guiscriff
Les 100 ans de la voiture couchette PLM
Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez célébrer les 100 ans de la voiture-couchettes PLM (Paris-Lyon-Marseille) de 1926 dans une ambiance années folles ! Au programme animations, expositions, concerts, buvette et restauration sur place. .
Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
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English :
L’événement Les 100 ans de la voiture couchette PLM Guiscriff a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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