Salon du bien-être et de la médiumnité Guiscriff
samedi 15 août 2026 · Guiscriff
Informations pratiques
Guiscriff
Salon du bien-être et de la médiumnité
Place de la Mairie Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le Salon Cocooning du Bien-Être et de la Médiumnité revient au mois d’août ! ??
Offrez-vous une parenthèse de douceur, de découvertes et de belles rencontres. Thérapeutes, médiums, créateurs vous attendent dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
Un week-end pour prendre soin de soi, écouter son intuition et partager de beaux moments.
Nous avons hâte de vous accueillir ! .
Place de la Mairie Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 6 78 98 91 95
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English :
L’événement Salon du bien-être et de la médiumnité Guiscriff a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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