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AGENDA · Guiscriff

Salon du bien-être et de la médiumnité Guiscriff

samedi 15 août 2026 · Guiscriff

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
56560 Guiscriff
Département
Morbihan
Tarif

Guiscriff

Salon du bien-être et de la médiumnité

Place de la Mairie Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le Salon Cocooning du Bien-Être et de la Médiumnité revient au mois d’août ! ??

Offrez-vous une parenthèse de douceur, de découvertes et de belles rencontres. Thérapeutes, médiums, créateurs vous attendent dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Un week-end pour prendre soin de soi, écouter son intuition et partager de beaux moments.
Nous avons hâte de vous accueillir !   .

Place de la Mairie Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 6 78 98 91 95 

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English :

L’événement Salon du bien-être et de la médiumnité Guiscriff a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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