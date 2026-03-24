Causerie en breton Café de la gare Guiscriff

Causerie en breton

Café de la gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27

Parlons breton à Guiscriff !

Tous les derniers vendredis du mois, de 17h30 à 19h30, rendez-vous à la gare de Guiscriff pour les causeries bretonnes. Un moment convivial pour échanger en breton, débutants comme locuteurs confirmés, tout le monde est le bienvenu ! .

Café de la gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Causerie en breton Guiscriff a été mis à jour le 2026-03-17 par ADT 56