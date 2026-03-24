Causerie en breton Café de la gare Guiscriff
Causerie en breton Café de la gare Guiscriff vendredi 27 mars 2026.
Causerie en breton
Café de la gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27
Parlons breton à Guiscriff !
Tous les derniers vendredis du mois, de 17h30 à 19h30, rendez-vous à la gare de Guiscriff pour les causeries bretonnes. Un moment convivial pour échanger en breton, débutants comme locuteurs confirmés, tout le monde est le bienvenu ! .
Café de la gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
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L’événement Causerie en breton Guiscriff a été mis à jour le 2026-03-17 par ADT 56