Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique à la gare Loisirs en gare Guiscriff

Fête de la musique à la gare Loisirs en gare Guiscriff samedi 20 juin 2026.

Lieu : Loisirs en gare

Adresse : 117 Rue de la Gare

Ville : 56560 Guiscriff

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Guiscriff

Fête de la musique à la gare

Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez partager une soirée festive et musicale dans une ambiance chaleureuse à la Gare de Guiscriff ! Buvette et restauration sur place.   .

Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique à la gare Guiscriff a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

À voir aussi à Guiscriff (Morbihan)