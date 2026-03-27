Fête de la musique à la gare Loisirs en gare Guiscriff

Guiscriff

Fête de la musique à la gare

Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez partager une soirée festive et musicale dans une ambiance chaleureuse à la Gare de Guiscriff ! Buvette et restauration sur place. .

Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80

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English :

L’événement Fête de la musique à la gare Guiscriff a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan