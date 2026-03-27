Fête de la musique à la gare Loisirs en gare Guiscriff
Fête de la musique à la gare Loisirs en gare Guiscriff samedi 20 juin 2026.
Guiscriff
Fête de la musique à la gare
Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez partager une soirée festive et musicale dans une ambiance chaleureuse à la Gare de Guiscriff ! Buvette et restauration sur place. .
Loisirs en gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
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English :
L’événement Fête de la musique à la gare Guiscriff a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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