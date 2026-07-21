Loto Salle des fêtes Janailhac

Informations pratiques

Janailhac

Loto

Salle des fêtes 1 Rue du Général Arbonneau Janailhac Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 00:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le Loto de Janailhac, organisé par Janailhac Patrimoine, vous invite à passer une soirée conviviale et pleine de suspense avec de nombreux lots à remporter, dont un super lot un baptême de l’air en avion pour 3 personnes. Que vous soyez habitué des lotos ou simplement à la recherche d’un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, venez tenter votre chance dans une ambiance festive. .

Salle des fêtes 1 Rue du Général Arbonneau Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 18 17 janailhacamities@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Janailhac a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin