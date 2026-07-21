Loto Salle des fêtes Janailhac
vendredi 21 août 2026 · Salle des fêtes · Janailhac
Informations pratiques
Janailhac
Loto
Salle des fêtes 1 Rue du Général Arbonneau Janailhac Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 00:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le Loto de Janailhac, organisé par Janailhac Patrimoine, vous invite à passer une soirée conviviale et pleine de suspense avec de nombreux lots à remporter, dont un super lot un baptême de l’air en avion pour 3 personnes. Que vous soyez habitué des lotos ou simplement à la recherche d’un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, venez tenter votre chance dans une ambiance festive. .
Salle des fêtes 1 Rue du Général Arbonneau Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 18 17 janailhacamities@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Janailhac a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin
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