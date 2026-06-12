Tournoi de basket 3×3 Rue de Kilstett Janailhac
Tournoi de basket 3×3 Rue de Kilstett Janailhac samedi 1 août 2026.
Janailhac
Tournoi de basket 3×3
Rue de Kilstett City stade Janailhac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Tournoi familial et tous niveaux organisé par l’association Les Chat’Nailhac. Équipes de 4 joueurs maximum, à partir de 14 ans. Sur inscription. .
Rue de Kilstett City stade Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 77 59 63
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English : Tournoi de basket 3×3
L’événement Tournoi de basket 3×3 Janailhac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus