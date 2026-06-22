Janailhac

Méchoui

Salle des Fêtes Janailhac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Méchoui organisé par le comité des fêtes de Janailhac. Entrée, plat, fromage, dessert, café et kir offert. Repas sur réservation jusqu’au 9 juillet. .

Salle des Fêtes Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 21 42 52 janailhaccomitedesfetes@gmail.com

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English : Méchoui

L’événement Méchoui Janailhac a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin