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Méchoui Janailhac

Méchoui Janailhac

Méchoui Janailhac dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Salle des Fêtes
Ville
87800 Janailhac
Département
Haute-Vienne
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
12 12 Tarif réduit

Janailhac

Méchoui

Salle des Fêtes Janailhac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Méchoui organisé par le comité des fêtes de Janailhac. Entrée, plat, fromage, dessert, café et kir offert. Repas sur réservation jusqu’au 9 juillet.   .

Salle des Fêtes Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 21 42 52  janailhaccomitedesfetes@gmail.com

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English : Méchoui

L’événement Méchoui Janailhac a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin

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