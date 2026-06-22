Méchoui Janailhac
Méchoui Janailhac dimanche 19 juillet 2026.
Janailhac
Méchoui
Salle des Fêtes Janailhac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Méchoui organisé par le comité des fêtes de Janailhac. Entrée, plat, fromage, dessert, café et kir offert. Repas sur réservation jusqu’au 9 juillet. .
Salle des Fêtes Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 21 42 52 janailhaccomitedesfetes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Méchoui
L’événement Méchoui Janailhac a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin
À voir aussi à Janailhac (Haute-Vienne)
- Tournoi de basket 3×3 Rue de Kilstett Janailhac 1 août 2026