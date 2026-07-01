Informations pratiques

Janailhac

Bulles de savon

Terrier des Galoupiaux Janailhac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Les familles s’invitent au Terrier des Galoupiaux pour un atelier bulles animé par Récréasciences. Familles avec des enfants de 4 à 11 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .

Terrier des Galoupiaux Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

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English : Bulles de savon

L’événement Bulles de savon Janailhac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus