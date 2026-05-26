Loto Knutange
Loto Knutange dimanche 7 juin 2026.
Knutange
Loto
rue de la république Knutange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez partager un moment convivial autour de nombreuses parties et tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse.Tout public
0 .
rue de la république Knutange 57240 Moselle Grand Est +33 6 73 86 08 61 fba.nilvange@gmail.com
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English :
Come and share a convivial moment around numerous games and try your luck in a warm atmosphere.
L’événement Loto Knutange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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