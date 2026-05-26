Knutange

Loto

rue de la république Knutange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez partager un moment convivial autour de nombreuses parties et tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse.Tout public

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rue de la république Knutange 57240 Moselle Grand Est +33 6 73 86 08 61 fba.nilvange@gmail.com

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English :

Come and share a convivial moment around numerous games and try your luck in a warm atmosphere.

L’événement Loto Knutange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME