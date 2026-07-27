Informations pratiques

Lanuéjouls

Loto

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Loto, au hall polyvalent à 20 h. Renseignements 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzuréen)

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Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 6 73 70 39 07

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English :

Bingo, at the multipurpose hall at 8 p.m. For more information, call 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzur%E9en)

L’événement Loto Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)