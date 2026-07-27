AGENDA · Lanuéjouls
Loto Lanuéjouls
vendredi 5 février 2027 · Lanuéjouls
Informations pratiques
Lanuéjouls
Loto
Lanuéjouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Loto, au hall polyvalent à 20 h. Renseignements 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzuréen)
.
Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 6 73 70 39 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bingo, at the multipurpose hall at 8 p.m. For more information, call 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzur%E9en)
L’événement Loto Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Lanuéjouls (Aveyron)
- 50ème foire à la brocante et aux antiquités Lanuéjouls 5 août 2026
- Marché du goût et de la saveur Lanuéjouls 6 août 2026