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LOTO Le Soulié

LOTO Le Soulié samedi 1 août 2026.

Ville
34330 Le Soulié
Département
Hérault
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Tarif

Le Soulié

LOTO

Le Soulié Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Loto d’été organisé par le Solher
Nombreux lots
Gros lot un brasero   .

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie   lesolher@lesolher.fr

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English :

Summer Lottery Organized by Solher

L’événement LOTO Le Soulié a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34

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