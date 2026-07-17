Informations pratiques

Le Soulié

LE SOLHER EN FÊTE

Coeur du village Le Soulié Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L’association Le Solher fête ses 30 ans.

Exposition de photos, fanfare, marché artisanal, scène ouverte, tombola… et repas traditionnel.

17 heures 30 Groupe musical Le Poussarou . .

Coeur du village Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 6 89 88 78 57

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English :

The Le Solher association is celebrating its 30th anniversary.

L’événement LE SOLHER EN FÊTE Le Soulié a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34