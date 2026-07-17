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AGENDA · Le Soulié

LE SOLHER EN FÊTE Le Soulié

dimanche 2 août 2026 · Le Soulié

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Coeur du village
Ville
34330 Le Soulié
Département
Hérault
Tarif

Le Soulié

LE SOLHER EN FÊTE

Coeur du village Le Soulié Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

L’association Le Solher fête ses 30 ans.
Exposition de photos, fanfare, marché artisanal, scène ouverte, tombola… et repas traditionnel.
17 heures 30 Groupe musical Le Poussarou .   .

Coeur du village Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 6 89 88 78 57 

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English :

The Le Solher association is celebrating its 30th anniversary.

L’événement LE SOLHER EN FÊTE Le Soulié a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34

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