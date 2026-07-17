AGENDA · Le Soulié
LE SOLHER EN FÊTE Le Soulié
dimanche 2 août 2026 · Le Soulié
Informations pratiques
Le Soulié
LE SOLHER EN FÊTE
Coeur du village Le Soulié Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’association Le Solher fête ses 30 ans.
Exposition de photos, fanfare, marché artisanal, scène ouverte, tombola… et repas traditionnel.
17 heures 30 Groupe musical Le Poussarou . .
Coeur du village Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 6 89 88 78 57
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English :
The Le Solher association is celebrating its 30th anniversary.
L’événement LE SOLHER EN FÊTE Le Soulié a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
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