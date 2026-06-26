JOURNÉE DES FOURS Le Soulié
JOURNÉE DES FOURS Le Soulié dimanche 19 juillet 2026.
Le Soulié
JOURNÉE DES FOURS
Coeur du village Le Soulié Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Randonnée pédestre et VTT.
Rendez-vous à 9 heures à Le Soulié pour une randonnée pédestre et VTT des fours qui conduira au Jounié où seront servis l’apéritif et le pâté, puis vers Sept-Faux où l’on dégustera la saucisse grillée, et retour vers Le Soulié pour le dessert et le café. .
Coeur du village Le Soulié 34330 Hérault Occitanie lesolher@lesolher.fr
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English : JOURNÉE DES FOURS
Hiking and mountain biking.
L’événement JOURNÉE DES FOURS Le Soulié a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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