Le Soulié

JOURNÉE DES FOURS

Coeur du village Le Soulié Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Randonnée pédestre et VTT.

Rendez-vous à 9 heures à Le Soulié pour une randonnée pédestre et VTT des fours qui conduira au Jounié où seront servis l’apéritif et le pâté, puis vers Sept-Faux où l’on dégustera la saucisse grillée, et retour vers Le Soulié pour le dessert et le café. .

Coeur du village Le Soulié 34330 Hérault Occitanie lesolher@lesolher.fr

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English : JOURNÉE DES FOURS

Hiking and mountain biking.

L’événement JOURNÉE DES FOURS Le Soulié a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34