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JOURNÉE DES FOURS Le Soulié

JOURNÉE DES FOURS Le Soulié dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Coeur du village
Ville
34330 Le Soulié
Département
Hérault
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif
15 15 15

Le Soulié

JOURNÉE DES FOURS

Coeur du village Le Soulié Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Randonnée pédestre et VTT.
Rendez-vous à 9 heures à Le Soulié pour une randonnée pédestre et VTT des fours qui conduira au Jounié où seront servis l’apéritif et le pâté, puis vers Sept-Faux où l’on dégustera la saucisse grillée, et retour vers Le Soulié pour le dessert et le café.   .

Coeur du village Le Soulié 34330 Hérault Occitanie   lesolher@lesolher.fr

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English : JOURNÉE DES FOURS

Hiking and mountain biking.

L’événement JOURNÉE DES FOURS Le Soulié a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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