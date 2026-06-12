LE 14 JUILLET AU SOULIÉ Le Soulié mardi 14 juillet 2026.

Le Soulié

LE 14 JUILLET AU SOULIÉ

Place de la Mairie Le Soulié Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Soulié vous donne rendez-vous pour une soirée festive haute en couleurs !

Programme de la Soirée

18h Ouverture de la buvette

19h Restauration avec les saucisses et frites maison ou plat végé, stand de crêpes pour la pause sucrée

️21h30 Marche aux lampions, la retraite aux lampions sera accompagnée de la traditionnelle batucada, avec le collectif ZABÉLÉ Samba

22h30 Le Feu d’artifice offert par la mairie illuminera le ciel surplombant le lac pour un spectacle de 30 minutes

23h Concert de Bohemian Billy’s où le groupe enflammera la scène par ses reprises rock’n’roll, bluegrass et rockabilly . (Plus d’infos sur https://www.instagram.com/bohemianbillys/)

Infos Pratiques

Lieu Esplanade du lac, Le Soulié (34330)

Accès parking à proximité

Entrée libre .

Place de la Mairie Le Soulié 34330 Hérault Occitanie contact@comitesolarien.fr

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English : LE 14 JUILLET AU SOULIÉ

Le Soulié invites you to a colorful evening of festivities!

L’événement LE 14 JUILLET AU SOULIÉ Le Soulié a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34