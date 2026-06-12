LE 14 JUILLET AU SOULIÉ Le Soulié
LE 14 JUILLET AU SOULIÉ Le Soulié mardi 14 juillet 2026.
Le Soulié
LE 14 JUILLET AU SOULIÉ
Place de la Mairie Le Soulié Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le Soulié vous donne rendez-vous pour une soirée festive haute en couleurs !
Programme de la Soirée
18h Ouverture de la buvette
19h Restauration avec les saucisses et frites maison ou plat végé, stand de crêpes pour la pause sucrée
️21h30 Marche aux lampions, la retraite aux lampions sera accompagnée de la traditionnelle batucada, avec le collectif ZABÉLÉ Samba
22h30 Le Feu d’artifice offert par la mairie illuminera le ciel surplombant le lac pour un spectacle de 30 minutes
23h Concert de Bohemian Billy’s où le groupe enflammera la scène par ses reprises rock’n’roll, bluegrass et rockabilly . (Plus d’infos sur https://www.instagram.com/bohemianbillys/)
Infos Pratiques
Lieu Esplanade du lac, Le Soulié (34330)
Accès parking à proximité
Entrée libre .
Place de la Mairie Le Soulié 34330 Hérault Occitanie contact@comitesolarien.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LE 14 JUILLET AU SOULIÉ
Le Soulié invites you to a colorful evening of festivities!
L’événement LE 14 JUILLET AU SOULIÉ Le Soulié a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
À voir aussi à Le Soulié (Hérault)
- CAMP D’ÉTÉ AU RANCH Le Soulié 6 juillet 2026
- VIE DE PETIT RANCHER Le Soulié 7 juillet 2026
- LE 14 JUILLET AU SOULIÉ Le Soulié 14 juillet 2026
- 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE D 55 Le Soulié 13 août 2026