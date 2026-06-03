Le Soulié

CAMP D’ÉTÉ AU RANCH

1037 route de LABASTIDE Le Soulié Hérault

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-17 2026-08-03 2026-08-21

Camp d’été au ranch sur 3 jours vivre comme un cowboy pendant 3 jours en étant au plus près des animaux du ranch, nourrissage et soin des animaux , travail à pied avec nos poneys et jeunes chevaux, travail en liberté avec nos chevaux

Camp d’été au ranch sur 3 jours vivre comme un cowboy pendant 3 jours en étant au plus près des animaux du ranch, nourrissage et soin des animaux , travail à pied avec nos poneys et jeunes chevaux, travail en liberté avec nos chevaux , initiation au lasso, feu de camp…

pour les enfants de 8 à 15 ans .

1037 route de LABASTIDE Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 7 85 57 52 19 fanny.b.0473@gmail.com

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English :

3-day summer camp at the ranch: live like a cowboy for 3 days, close to the ranch animals, feed and care for the animals, work on foot with our ponies and young horses, work in the wild with our horses

L’événement CAMP D’ÉTÉ AU RANCH Le Soulié a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34