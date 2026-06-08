Le Soulié

VIE DE PETIT RANCHER

1037 route de LABASTIDE Le Soulié Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-20

vivre une demi-journée ou une journée complète comme un petit rancher nourrissage et soins aux animaux du ranch poneys chevaux vaches chèvres miniatures mouton miniature lapins angoras.

initiation au travail à pied avec nos poneys.

Activité s’adressant aux enfants de 5 à 15 ans découvre la vie au sein d’un ranch dans le respect de bien être animal apprendre à soigner et nourrir les animaux du ranch poneys, chevaux, vaches, chèvres miniatures , mouton miniature et lapins angoras. Prendre soin de leur habitat en participant à l’entretien de leur lieu de vie. initiation du travail à pied avec nos poneys. Initiation au lasso. .

1037 route de LABASTIDE Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 7 85 57 52 19 fanny.b.0473@gmail.com

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English :

experience a half or full day as a small rancher: feeding and care of the ranch animals ponies horses cows miniature goats miniature sheep angora rabbits.

initiation to working on foot with our ponies.

L’événement VIE DE PETIT RANCHER Le Soulié a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34