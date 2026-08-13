Informations pratiques

Locoal-Mendon

Loto

Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Loto organiser par landaul sport

Animé par Jérémy

Ouverture des porte a 17h et début a 20h

1er lot: 900euros

2ème lot: 500euros

3ème lot: 300 euros

4ème lot: 250 euros

5ème lot: 200 euros

6ème lot: 150 euros

7ème lot 150euros

8ème lot: 100euros

9ème lot: 100 euros

10ème lot: lot surprise d’une valeur de 80 euros et de nombreux autres lots .

Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 6 88 31 94 67

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English :

L’événement Loto Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon