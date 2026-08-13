Loto Locoal-Mendon
samedi 3 octobre 2026 · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Loto
Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Loto organiser par landaul sport
Animé par Jérémy
Ouverture des porte a 17h et début a 20h
1er lot: 900euros
2ème lot: 500euros
3ème lot: 300 euros
4ème lot: 250 euros
5ème lot: 200 euros
6ème lot: 150 euros
7ème lot 150euros
8ème lot: 100euros
9ème lot: 100 euros
10ème lot: lot surprise d’une valeur de 80 euros et de nombreux autres lots .
Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 6 88 31 94 67
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English :
L’événement Loto Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon