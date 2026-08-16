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AGENDA · Locoal-Mendon

Fête des jeunes Locoal-Mendon

samedi 5 septembre 2026 · Locoal-Mendon

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle Emeraude
Ville
56550 Locoal-Mendon
Département
Morbihan
Tarif

Locoal-Mendon

Fête des jeunes

Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Rendez-vous le 5 septembre à l’Espace Émeraude pour la Fête des jeunes !

Structures gonflables et nombreuses animations attendront les enfants et leurs familles pour un après-midi festif.   .

Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87 

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English :

L’événement Fête des jeunes Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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