AGENDA · Locoal-Mendon
Fête des jeunes Locoal-Mendon
samedi 5 septembre 2026 · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Fête des jeunes
Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Rendez-vous le 5 septembre à l’Espace Émeraude pour la Fête des jeunes !
Structures gonflables et nombreuses animations attendront les enfants et leurs familles pour un après-midi festif. .
Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87
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English :
L’événement Fête des jeunes Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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