Informations pratiques

Locoal-Mendon

Braderie de la Médiathèque

Médiathèque Le Courtil Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-18

La Médiathèque organise sa traditionnelle braderie estivale vente de livres, revues et CD issus des collections

Prix libre, au profit de l’association Un sourire dans les yeux d’Anne-Charlotte .

Médiathèque Le Courtil Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 53 17

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English :

L’événement Braderie de la Médiathèque Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon