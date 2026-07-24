Braderie de la Médiathèque Locoal-Mendon
mardi 18 août 2026 · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Braderie de la Médiathèque
Médiathèque Le Courtil Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-18
La Médiathèque organise sa traditionnelle braderie estivale vente de livres, revues et CD issus des collections
Prix libre, au profit de l’association Un sourire dans les yeux d’Anne-Charlotte .
Médiathèque Le Courtil Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 53 17
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English :
L’événement Braderie de la Médiathèque Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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