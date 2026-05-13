Locoal-Mendon

Festival de la Ria Académie de musique baroque

Eglise Saint-Pierre Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans l’Église

Académie de musique baroque .

Eglise Saint-Pierre Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 66 40 77 90

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English :

L’événement Festival de la Ria Académie de musique baroque Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon