Festival de la Ria Concertos n°5 de Mozart et Beethoven Locoal-Mendon
Festival de la Ria Concertos n°5 de Mozart et Beethoven Locoal-Mendon vendredi 14 août 2026.
Locoal-Mendon
Festival de la Ria Concertos n°5 de Mozart et Beethoven
Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Dans la salle Emeraude à 20h30.
Concertos n°5 de Mozart et Beethoven .
Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 66 40 77 90
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English :
L’événement Festival de la Ria Concertos n°5 de Mozart et Beethoven Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon