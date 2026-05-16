Locoal-Mendon

Sortie découverte de l’Estran Locoal Mendon

Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Organisé par le Syndicat mixte de la ria d’Etel animé par Anne Jacob, Guide littoral.

Au cours de ces sorties, Anne fait découvrir les secrets de nos côtes ! Visite guidée à marée basse, découverte de la faune, de la flore du littoral et de la pêche à pied !

Lieu de rendez-vous, communiqué à l’inscription.

Réservation dans les offices de tourisme d’Etel et d’Erdeven ou par téléphone au 02 44 84 56 56.

GRATUIT INSCRIPTION LIMITEE. Durée 2h.

Inscription sur une seule date. Merci de prévenir en cas de désistement.

Prévoir des chaussures pouvant aller dans l’eau (sandales, baskets, bottes…).

+ de visites à découvrir sur les communes d’Etel, Locoal-Mendon, Plouhinec et Sainte-Hélène. Renseignements en office de tourisme. .

Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English : Sortie découverte de l’Estran Locoal Mendon

L’événement Sortie découverte de l’Estran Locoal Mendon Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon