Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes de Printemps à la Chocolaterie Espèce de ganache – Locoal-Mendon

Contes de Printemps à la Chocolaterie Espèce de ganache – Locoal-Mendon mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Espèce de ganache -

Adresse : 35 Route de l'Océan

Ville : 56550 Locoal-Mendon

Département : Morbihan

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Locoal-Mendon

Contes de Printemps à la Chocolaterie

Espèce de ganache – 35 Route de l’Océan Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

✨ Contes de Printemps à la Chocolaterie
Mercredi 20 mai à 15h ✨

Les conteurs d’Histoire de Mots vous donnent rendez-vous à la chocolaterie pour un après-midi tout en douceur, où le printemps se raconte au fil des histoires… et des chocolats.

Un moment magique et fleuri
Des petites douceurs chocolatées pour accompagner
‍ ‍ ‍ Tout public, à partir de 7 ans

Tarif 2 euros par personne, au profit de l’association Histoire de Mots.

⚠️ Places limitées pensez à réserver rapidement à la chocolaterie ou par téléphone au 07 81 25 64 38 !   .

Espèce de ganache – 35 Route de l’Océan Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 81 25 64 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Contes de Printemps à la Chocolaterie Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Locoal-Mendon (Morbihan)