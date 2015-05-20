Contes de Printemps à la Chocolaterie Espèce de ganache – Locoal-Mendon

Locoal-Mendon

Contes de Printemps à la Chocolaterie

Espèce de ganache – 35 Route de l’Océan Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

✨ Contes de Printemps à la Chocolaterie

Mercredi 20 mai à 15h ✨

Les conteurs d’Histoire de Mots vous donnent rendez-vous à la chocolaterie pour un après-midi tout en douceur, où le printemps se raconte au fil des histoires… et des chocolats.

Un moment magique et fleuri

Des petites douceurs chocolatées pour accompagner

‍ ‍ ‍ Tout public, à partir de 7 ans

Tarif 2 euros par personne, au profit de l’association Histoire de Mots.

⚠️ Places limitées pensez à réserver rapidement à la chocolaterie ou par téléphone au 07 81 25 64 38 ! .

Espèce de ganache – 35 Route de l’Océan Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 81 25 64 38

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English :

L’événement Contes de Printemps à la Chocolaterie Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon