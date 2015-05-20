Contes de Printemps à la Chocolaterie Espèce de ganache – Locoal-Mendon
Contes de Printemps à la Chocolaterie Espèce de ganache – Locoal-Mendon mercredi 20 mai 2026.
Locoal-Mendon
Contes de Printemps à la Chocolaterie
Espèce de ganache – 35 Route de l’Océan Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
✨ Contes de Printemps à la Chocolaterie
Mercredi 20 mai à 15h ✨
Les conteurs d’Histoire de Mots vous donnent rendez-vous à la chocolaterie pour un après-midi tout en douceur, où le printemps se raconte au fil des histoires… et des chocolats.
Un moment magique et fleuri
Des petites douceurs chocolatées pour accompagner
Tout public, à partir de 7 ans
Tarif 2 euros par personne, au profit de l’association Histoire de Mots.
⚠️ Places limitées pensez à réserver rapidement à la chocolaterie ou par téléphone au 07 81 25 64 38 ! .
Espèce de ganache – 35 Route de l’Océan Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 81 25 64 38
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L’événement Contes de Printemps à la Chocolaterie Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon