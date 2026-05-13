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Festival de la Ria Musique de chambre Locoal-Mendon

Festival de la Ria Musique de chambre Locoal-Mendon jeudi 13 août 2026.

Adresse : Salle Emeraude

Ville : 56550 Locoal-Mendon

Département : Morbihan

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Locoal-Mendon

Festival de la Ria Musique de chambre

Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Dans la salle Emeraude à 18h.
Concert musique de chambre par les stagiaires et les professeurs.   .

Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 66 40 77 90 

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English :

L’événement Festival de la Ria Musique de chambre Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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