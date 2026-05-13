Festival de la Ria Musique de chambre Locoal-Mendon
Festival de la Ria Musique de chambre Locoal-Mendon jeudi 13 août 2026.
Locoal-Mendon
Festival de la Ria Musique de chambre
Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Dans la salle Emeraude à 18h.
Concert musique de chambre par les stagiaires et les professeurs. .
Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 66 40 77 90
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English :
L’événement Festival de la Ria Musique de chambre Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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