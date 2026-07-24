Concert Kaz Hawkins Hope Experiment Salle Emeraude – Locoal-Mendon

Informations pratiques

Locoal-Mendon

Concert Kaz Hawkins Hope Experiment

Salle Emeraude – 10 route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Kaz Hawkins HOPE EXPERIMENT

Pas du blues ! Pas du jazz ! Juste Kaz !

Un nouveau projet pour apporter l’espoir à travers la musique. Actuellement en tournée dans de plus petites salles comme six, mais fera ses débuts dix musiciens dans sa première française dans l’arène romaine de Saintes, en France, en août 2026. A

Tout au long de l’année 2026, ce projet trouvera ses pieds en utilisant les chansons de Kaz retravaillées contre de nouveaux rythmes et interprétations.

Parallèlement à un retour au message émotionnel derrière son écriture.

Ce projet est un collectif de musiciens, le tout en mission pour donner de l’espoir à travers la musique.

Not blues! Not jazz! Just Kaz!

A new project to bring hope through music. Currently touring smaller venues as six but will debut ten musicians in it’s French Premiere in the Roman Arena of Saintes, France in August 2026. A

Throughout 2026, this project will find it’s feet using Kaz’s songs reworked against new rhythms and interpretations.

Alongside a return to the emotional message behind her songwriting.

This project is a collective of musicians, all on a mission to give hope through music. .

Salle Emeraude – 10 route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 67 32

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English :

L’événement Concert Kaz Hawkins Hope Experiment Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon